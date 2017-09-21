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«Атлетико» сообщил, что договорился с «Челси» о трансфере Диего Косты

21 сентября 2017, четверг. 16:55 Футбол

Нападающий «Челси» Диего Коста вернётся в «Атлетико», цвета которого ранее защищал с 2007 по 2014 год, откуда впоследствии перебрался в английский клуб. Об этом говорится на официальном сайте мадридцев.

«Атлетико» и «Челси» достигли предварительной договорённости о трансфере Диего Косты. Руководство английского клуба разрешило футболисту приехать в Мадрид в ближайшие дни, чтобы пройти медицинское обследование и договориться о контракте с нашим клубом», — говорится в сообщении.

Контракт 28-летнего испанца с «Челси» действует до лета 2019 года. Ранее испанские СМИ сообщили, что «Атлетико» Коста обойдётся в € 60 млн. Три года назад «Челси» купил футболиста за € 38 млн.

Диего Коста сегодня должен пройти медосмотр для «Атлетико»
Источник: Официальный сайт ФК "Атлетико" (Мадрид) Сообщить об ошибке
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Атлетико Мадрид Челси Диего Коста Трансферы
Новости. Футбол
21 сентября 2017, четверг
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