Аллегри: Пьянич на последних минутах пробил с 50 метров, такое меня очень злит

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подверг критике решение полузащитника Миралема Пьянича пробить по воротам «Фиорентины» с дальней дистанции в конце матча пятого тура Серии А. Чемпионы Италии выиграли у «фиалок» со счётом 1:0, единственный гол в противостоянии забил Марио Манджукич в начале второго тайма.
«Пьянич на последних минутах пробил с 50 метров. Такие вещи меня очень злят, поскольку от игрока с 500 матчами за карьеру я ожидаю, что он закончит игру, удерживая мяч», — сказал специалист в эфире Premium Sport.
«Ювентус», «Милан» и «Наполи» одержали победы в чемпионате Италии