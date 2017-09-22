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Аллегри: Пьянич на последних минутах пробил с 50 метров, такое меня очень злит

22 сентября 2017, пятница. 02:05 Футбол

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подверг критике решение полузащитника Миралема Пьянича пробить по воротам «Фиорентины» с дальней дистанции в конце матча пятого тура Серии А. Чемпионы Италии выиграли у «фиалок» со счётом 1:0, единственный гол в противостоянии забил Марио Манджукич в начале второго тайма.

«Пьянич на последних минутах пробил с 50 метров. Такие вещи меня очень злят, поскольку от игрока с 500 матчами за карьеру я ожидаю, что он закончит игру, удерживая мяч», — сказал специалист в эфире Premium Sport.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Фиорентина Ювентус Массимилиано Аллегри Миралем Пьянич
Новости. Футбол
22 сентября 2017, пятница
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