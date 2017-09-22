Джеррард: включение в Зал славы – это награда за проделанную тяжёлую работу

Бывший полузащитник «Ливерпуля», а ныне тренер в академии клуба Стивен Джеррард прокомментировал включение в Зал славы английского футбола.
«Включение в Зал славы – это своего рода бонус, как и другие награды, которые я когда-то получал в бытность футболистом и уже после окончания карьеры. Я всегда вижу их как бонус или вознаграждение за всю тяжёлую работу, которую я проделал на протяжении карьеры.
Самое приятное – следовать по стопам некоторых кумиров, многие из которых играли за этот клуб, например Кенни Далглиша и Иана Раша. Но я бы не добился этого без своих одноклубников», — цитирует Джеррарда пресс-служба «Ливерпуля».
Джеррард, Лэмпард и Спид введены в Зал славы английского футбола