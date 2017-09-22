Джеррард, Лэмпард и Спид введены в Зал славы английского футбола

Бывшие футболисты Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард и ушедший из жизни в 2011 году Гэри Спид, включены в Зал славы английского футбола. Об этом сообщает BBC Sport.
Гэри Спид начинал карьеру в «Лидс Юнайтед». Впоследствии валлиец выступал за «Эвертон», «Ньюкасл Юнайтед», «Болтон Уондерерс» и «Шеффилд Юнайтед». На его счету 85 матчей за сборную Уэльса – рекорд для полевого игрока в национальной команде. Спид скончался в 2011 году в возрасте 42 лет, будучи главным тренером валлийский сборной.
Что касается Стивена Джеррарда, с 1998 по 2015 год он выступал за «Ливерпуль». Завершил карьеру полузащитник в 2016 году в «Лос-Анджелес Гэлакси». Ныне 37-летний специалист работает тренером академии «Ливерпуля».
39-летний Фрэнк Лэмпард игровую карьеру завершил в 2017 году, покинув «Нью-Йорк Сити». Большую часть карьеры хавбек выступал за «Челси». Также Лэмпард успел поиграть за «Вест Хэм Юнайтед», «Суонси Сити» и «Манчестер Сити».