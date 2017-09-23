Защитник «Анжи» Самарджич: со «Спартаком» постараемся выложиться на 120 %

Защитник «Анжи» Мирал Самарджич поделился ожиданиями от матча 11-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
«Спартак» — хорошая команда, у них качественные, техничные игроки. Но у нас тоже есть команда — пацаны, друзья. Мы постараемся выложиться на 120 %, отдадим все силы, чтобы добиться хорошего результата. Кого знаю из «Спартака»? Если честно, я даже ещё не обращал внимания", — заявил футболист в интервью программе «Все на матч».
Матч «Спартак» — «Анжи» пройдёт на стадионе «Открытие Арена» 23 сентября, начало встречи — в 19:00 мск.