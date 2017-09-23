Игроки «Динамо» вышли на матч с ЦСКА в футболках в поддержку Панченко и Рыкова

Футболисты «Динамо» вышли на матч 11-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА в специальных футболках в поддержку нападающего Кирилла Панченко и защитника Владимира Рыкова.
Как сообщает пресс-служба бело-голубых, динамовцы вышли на поле в футболках с надписью «Паня, Рык, выздоравливайте!».
Кроме того, болельщики «Динамо» посвятили травмированным игрокам баннер, пожелав им скорейшего выздоровления.
У Панченко повреждение передней крестообразной связки, и в этом году он уже не сыграет. У Рыкова перелом скуловой кости, и он будет отсутствовать ближайшие недели.
Фотографию можно посмотреть в официальном «твиттере» «Динамо».
Фотографию баннера можно посмотреть в официальном «твиттере» «Динамо».
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