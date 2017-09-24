Гладилин: в матче с «Ливерпулем» «Спартаку» поможет только самоотдача игроков

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал результат матча 11-го тура РФПЛ «Спартак»—«Анжи» (2:2).
«Два гола «Анжи» за четыре минуты – следствие тех же ошибок, что москвичи совершили в Мариборе и против «Тосно». Команда прекращает играть и пытается добиться нужного результата малой кровью. «Спартак» пропускает сразу, как только сбавляет обороты. Эмоции начинают преобладать над разумом, а такого быть не должно.
Сейчас игра та же, как в прошлом сезоне, изменилась только мотивация и самоотдача. Игроки у «Спартака» средние, и раньше они очень много матчей выигрывали за счёт сплочённости, сражаясь с первой до последней минуты. Чтобы выйти из кризиса, всей команде нужно объединиться.
С «Ливерпулем» «Спартаку» поможет только самоотдача игроков. Футболистам надо будет выкладываться не 70 минут, а все 90. Тогда может быть какой-то результат. Очень сложно будет без двух лидеров – Промеса и Глушакова. В их отсутствие никто пока не может взять на себя лидерские функции», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
Матч группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» — «Ливерпуль» пройдёт 26 сентября.