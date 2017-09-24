«Интер» вырвал победу в матче с «Дженоа», «Лацио» разгромил «Верону»

В матче 6-го тура чемпионата Италии «Интер» принимал на своём поле «Дженоа». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол в этой встрече на 87-й минуте записал на свой счёт Данило Д`Амброзио. В составе «Дженоа» в концовке встречи по красной карточке получили Стефан Омеонга и Адель Таарабт. Таким образом, «Интер» продлил до шести матчей свою серию без поражений в чемпионате Италии, а «Дженоа» по-прежнему остаётся без побед в новом сезоне.
«Верона» на своём поле уступила «Лацио» со счётом 0:3. В составе римской команды дубль оформил Чиро Иммобиле, а ещё один гол забил Адама Марушич.
В других матчах дня, которые проходили параллельно, «Кальяри» на своём поле уступил «Кьево» (0:2), а «Беневенто» в гостях проиграл «Кротоне» (0:2), потерпев шестое поражение в шести матчах Серии А.