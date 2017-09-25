Наставник «Валенсии» Тораль получил травму, празднуя победный гол своей команды

Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль получил травму, празднуя победный гол в ворота «Реала Сосьедад» (3:2) в матче 6-го тура чемпионата Испании, сообщает AS. На 85-й минуте нападающий «Валенсии» Симоне Дзадза забил третий мяч своей команды, установил окончательный счёт встречи. Наставник левантийцев резко вскочил на ноги и повредил подколенное сухожилие.
«Это не проблема, если травмы получаю только я. Я ведь тренер. Хотя, конечно, мне нужно быть хладнокровнее», — сказал после матча Тораль.
Фотографию можно посмотреть на странице AS в «Твиттере».
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