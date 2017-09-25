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Наставник «Валенсии» Тораль получил травму, празднуя победный гол своей команды

25 сентября 2017, понедельник. 02:22 Футбол

Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль получил травму, празднуя победный гол в ворота «Реала Сосьедад» (3:2) в матче 6-го тура чемпионата Испании, сообщает AS. На 85-й минуте нападающий «Валенсии» Симоне Дзадза забил третий мяч своей команды, установил окончательный счёт встречи. Наставник левантийцев резко вскочил на ноги и повредил подколенное сухожилие.

«Это не проблема, если травмы получаю только я. Я ведь тренер. Хотя, конечно, мне нужно быть хладнокровнее», — сказал после матча Тораль.

Фотографию можно посмотреть на странице AS в «Твиттере».

28 сентября «Реал Сосьедад» ждёт встреча с «Зенитом» в Санкт-Петербурге в рамках Лиги Европы.

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Соперник «Зенита» по ЛЕ «Реал Сосьедад» проиграл третий подряд матч в Примере
Источник: AS Сообщить об ошибке
Теги
Реал Сосьедад ФК Валенсия Марселино Тораль Симоне Дзадза Травмы — футбол Фото
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25 сентября 2017, понедельник
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