Соперник «Зенита» по ЛЕ «Реал Сосьедад» проиграл третий подряд матч в Примере

«Реал Сосьедад», являющийся соперником «Зенита» по групповой стадии Лиги Европы, уступил «Валенсии» в матче 6-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
У хозяев отличились Ариц Элустондо и Микель Оярсабаль, у гостей — Родриго, Игнасио Видаль и Симоне Дзадза. «Реал Сосьедад» проиграл третий подряд матч в Примере
28 сентября «Реал Сосьедад» ждет встреча с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.
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