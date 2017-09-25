Широков примет участие в Кубке Подмосковья

1 октября на стадионе «Лыжный» в Красногорске пройдёт финальный этап первого Кубка Подмосковья в формате «8 на 8».
В соревнованиях футбольной любительской лиги Московской области примут участие команды из 16 городов-финалистов: Ивантеевка, Истра, Серпухов, Королёв, Химки, Одинцово, Пушкино, Красноармейск, Сергиев Посад, Долгопрудный, Можайск, Красногорск, Раменское, Воскресенск, Орехово-Зуево, Краснознаменск.
Турнир начнётся в 8:30 мск с торжественного открытия, после чего команды на протяжении всего дня будут разыгрывать звание первого чемпиона Подмосковья в формате «8 на 8» и денежный приз в формате 150 тыс. рублей.
Для зрителей приготовлена специальная программа, в которую войдут выступление групп поддержки, а также праздничный салют. Гостем турнира станет заслуженный мастер спорта, бывший капитан сборной России по футболу, президент ФЛЛМО Роман Широков.