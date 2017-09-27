Тренер «Севильи»: нас ждёт сложный выезд в Россию, на матч со «Спартаком»

Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо прокомментировал победу над «Марибором» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов (3:0), и поделился ожиданиями от матча со «Спартаком», который состоится 17 октября в Москве.
«Это была убедительная победа, мы хорошо контролировали мяч, в нужные моменты прибавляли в движении, и благодаря этому, добились нужного результата. Мы заслуженно выиграли матч.
Теперь нам предстоит сыграть со «Спартаком». Нас ждёт сложный выезд в Россию, а потом домашняя игра. Эти два матча очень важны», — цитирует Бериццо пресс-служба «Севильи».
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