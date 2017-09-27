Булыкин вручил билет на матч четвертьфинала ЧМ-2018 клиенту Альфа Банка

Первый клиент Альфа Банка из сегмента малого бизнеса Эдуард Компаниец получил сертификат на билет на четвертьфинал ЧМ-2018. Сертификат вручил ему экс-нападающий сборной России и посол чемпионата мира по футболу от Нижнего Новгорода Дмитрий Булыкин. Церемония вручения прошла на обновлённой большой спортивной арене стадиона «Лужники», где пройдёт финал предстоящего турнира.
Альфа Банк, как официальный банк ЧМ-2018, даёт всем своим клиентам уникальную возможность получать билеты на матчи чемпионата за баллы в рамках бонусной программы ФИФА 2018.
«С момента запуска программы мы получаем много вопросов о том, как долго нужно копить баллы на билеты и насколько это реально. Пример Эдуарда — яркое доказательство того, что накопить необходимое количество баллов более чем реально, причём в достаточно короткие сроки», — отметил руководитель блока «Массовый бизнес» Денис Осин
Эдуард, руководитель компании «Мад-Мастер» и клиент Альфа Банка с 2013 года, подключился к бонусной программе сразу после её запуска в апреле этого года и вместе с сотрудниками начал копить баллы на заветный билет. За пять месяцев общими усилиями им удалось получить 40 000 баллов – именно такое количество сейчас можно обменять на билет на топовые матчи чемпионата. Баллы в рамках программы начисляются за операции конвертации, валютных переводов и сумме среднемесячного остатка на счёте.
Большим сюрпризом для Эдуарда стала новость о втором билете на выбранный матч в качестве подарка от банка. Эдуард, не скрывая эмоций, поспешил сообщить, что на матч возьмёт с собой сына, который, как и отец, является футбольным фанатом.