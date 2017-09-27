Балажиц: «Уралу» надо использовать то, что «Спартак» провёл тяжёлый матч в ЛЧ

Защитник «Урала» Грегор Балажиц поделился ожиданиями от матча 12-го тура РФПЛ со «Спартаком», который пройдёт в Москве 30 сентября.
«Считаю, что у нас каждая игра важная. На каждый матч одинаковый настрой. Поедем в Москву брать очки. Нужно показать хорошую игру.
Вчера не смотрел матч «Спартака» в Лиге чемпионов, потому что он был в позднее время. Сегодня только посмотрел опасные моменты. «Спартак» сыграл два матча вничью в этом турнире с серьёзными соперниками. Что-то у них не получается в чемпионате. Может, в какой-то кризис попали. Травмы их преследуют. Но всё равно у них много хороших футболистов. Думаю, нам надо использовать то, что вчера они сыграли такой тяжелый матч», — цитирует Балажица официальный сайт «Урала».
Тарханов: «Урал» должен сыграть мужественно, как «Спартак» — с «Ливерпулем»