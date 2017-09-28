Президент «ПСЖ»: Неймар — лучший футболист в мире

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал победу над «Баварией» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Отдельно Аль-Хелаифи отметил нападающего команды Неймара, на счету которого гол и результативная передача.
«Все знают Неймара. Это великолепный игрок, лучший в мире. Но остальные сегодня также сыграли отлично.
Мы рады победе и проделанной работе в матче против отличной команды. Очень гордимся этим, но ещё ничего не выиграли. Теперь хотим финишировать первыми в группе. Нужно продолжать работать и прогрессировать каждый день и не витать в облаках.
Разгром «Баварии» — послание Европе? Мы не хотим делать послания. Мы думаем только о себе», — приводит слова Аль-Хелаифи Goal.