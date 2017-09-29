Жиру: очень горд забить сотый мяч за «Арсенал», надеюсь, голы ещё придут

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру, в матче с БАТЭ (4:2) во втором туре группового этапа Лиги Европы покоривший отметку в сто голов за лондонский клуб, прокомментировал это достижение.
«Я очень горд. Если честно, я ожидал этого гола, но иногда ты бьешь по воротам не глядя, и мяч залетает, а иногда страдаешь, сетуя на невезение или отсутствие удачи. Поэтому я счастлив и надеюсь, что голы ещё придут», — приводит слова французского форварда клубный «твиттер» «Арсенала».
Лучшим бомбардиром в истории «Арсенала» остаётся французский нападающий Тьерри Анри, в активе которого 228 голов в составе «канониров».
Жиру достиг отметки в 100 голов за «Арсенал»