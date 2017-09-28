Жиру достиг отметки в 100 голов за «Арсенал»

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру отметился голом в матче второго тура группового этапа Лиги Европы с БАТЭ.
Для 30-летнего французского форварда этот гол стал 100-м в составе лондонской команды, за которую он выступает с 2012 года.
Лучшим бомбардиром в истории «Арсенала» является французский нападающий Тьерри Анри, в активе которого 228 голов в составе «канониров».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча БАТЭ — «Арсенал». Идёт второй тайм, команда Арсена Венгера выигрывает со счётом 4:2.