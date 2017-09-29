Варан очень доволен, что у него были сложные времена в «Реале»

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан отметил, что у него бывали сложные моменты в испанском гранде. Футболист сборной Франции сказал это в ответ на вопрос о том, возникало ли у него желание покинуть «Королевский клуб».
«За эти шесть лет я пережил очень положительные моменты. Бывали и трудные времена. Но я бы ничего не изменил, поскольку этот опыт совершенствует тебя и делает сильнее. Так что я очень доволен всеми этими сложными моментами, они способствуют тому, чтобы у тебя формировался характер. Надеюсь, в будущем буду переживать такие же положительные моменты, которые были у меня раньше», — цитирует Варана AS.
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