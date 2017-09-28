Варан: Роналду сложно критиковать за что-то, он пишет историю футбола

Защитник «Реала» Рафаэль Варан поделился мыслями о продлении контракта с клубом и выразил восхищение игрой своего партнёра по команде — четырёхкратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду.
«Я очень рад продлить контракт, сегодня отличный день. Мой путь в мадридском „Реале“ уже неплох, но я хочу сделать его фантастическим. Я считаю себя частью академии клуба, ведь приехал сюда в очень юном возрасте, но при этом не буду забывать годы в „Лансе“, которыми я очень горжусь.
Каково это — играть рядом с Роналду? Ты можешь лишь восхищаться тем, что он уже сделал и сделает в будущем. Он фантастический игрок. Криштиану сложно критиковать за что-то, он пишет историю футбола. Я стараюсь учиться у него", — цитирует Варана Marca.