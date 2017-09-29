Бывший тренер «Ростова» Данильянц возглавил академию «Рубина»

Руководителем программы развития молодёжного футбола «Рубина» назначен бывший тренер «Ростова» Иван Данильянц. Он уже возглавлял ЦПМФ «Рубина» с 2009 по 2013 год, а в последние годы работал в тренерском штабе Курбана Бердыева в ростовской команде.
С июня по сентябрь нынешнего года Данильянц занимал должность старшего тренера «Рубина». С декабря 2013 года по сентябрь 2017 года пост руководителя программы развития молодёжного футбола «Рубина» занимал Нияз Акбаров.
«Клуб выражает благодарность Ниязу Ильдусовичу за проделанную работу и вклад, внесённый в воспитание юных рубиновцев, в систему подготовки молодых футболистов, и желает успехов на новом месте работы!» — говорится на официальном сайте клуба.
Данильянц: видимо, условия в «Ростове» на следующий год не устроили Бердыева