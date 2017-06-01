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Данильянц: видимо, условия в «Ростове» на следующий год не устроили Бердыева

1 июня 2017, четверг. 14:27. Футбол

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц прокомментировал уход вице-президента — тренера ростовчан Курбана Бердыева.

«Объявили на сайте, что Курбан Бердыев покидает «Ростов»? Пока не видел эту новость. Вопрос с его будущем был открыт. Курбан Бердыев должен был встречаться для серьёзного разговора с губернатором по поводу условий на следующий сезон, видимо, условия не устроили», — сказал Данильянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

64-летний Курбан Бердыев работал с «Ростовом» с 2014 года, выиграв с командой серебряные медали чемпионата России сезона-2015/16. Под его руководством команда дошла до 1/8 финала Лиги Европы сезона-2016/17, уступив «Манчестер Юнайтед» по сумме двух матчей (1:2). Манкунианцы в итоге стали обладателями трофея.

«Ростов» объявил об уходе Бердыева
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Ростов Иван Данильянц Курбан Бердыев
Новости. Футбол
1 июня 2017, четверг
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