Данильянц: видимо, условия в «Ростове» на следующий год не устроили Бердыева

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц прокомментировал уход вице-президента — тренера ростовчан Курбана Бердыева.
«Объявили на сайте, что Курбан Бердыев покидает «Ростов»? Пока не видел эту новость. Вопрос с его будущем был открыт. Курбан Бердыев должен был встречаться для серьёзного разговора с губернатором по поводу условий на следующий сезон, видимо, условия не устроили», — сказал Данильянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
64-летний Курбан Бердыев работал с «Ростовом» с 2014 года, выиграв с командой серебряные медали чемпионата России сезона-2015/16. Под его руководством команда дошла до 1/8 финала Лиги Европы сезона-2016/17, уступив «Манчестер Юнайтед» по сумме двух матчей (1:2). Манкунианцы в итоге стали обладателями трофея.