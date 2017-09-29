Поле на стадионе ЧМ-2018 в Саранске засеют в октябре

В пятницу, 29 сентября, в Саранске побывала совместная комиссия ФИФА и Оргкомитета «Россия-2018».
Делегация совместно с председателем правительства Республики Мордовия Владимиром Сушковым проинспектировала строящийся к чемпионату мира 2018 года стадион «Мордовия Арена». Комиссию возглавляют генеральный Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.
«Поле на стадионе будет засеяно в октябре. Все поля чемпионата мира проходят контроль независимой экспертной организации STRI (Институт по исследованию спортивных покрытий) — эксперты решают, отвечает ли покрытие стандартам ФИФА", — приводит слова Сорокина «Столица С».
Фотографии со строительства стадиона можно посмотреть в «твиттере» Алексея Сорокина.