В Саранске на стадионе ЧМ-2018 идут работы по устройству футбольного поля

На стадионе в Саранске, который в 2018 году будет принимать матчи чемпионата мира по футболу, в настоящее время идут работы по устройству футбольного поля. Строители выполняют выравнивание песчаного слоя под будущий «пирог».
Финальная часть чемпионата мира в России будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах на 12 стадионах. В Саранске запланированы четыре матча группового этапа.
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В Саранске запустили часы обратного отсчёта до ЧМ-2018