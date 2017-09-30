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Карнейро: после ухода из «Челси» почти год не могла смотреть футбол

30 сентября 2017, суббота. 09:52 Футбол

Бывший врач «Челси» Ева Карнейро сообщила, что испытывала трудности после скандального ухода из лондонского клуба в 2015 году.

Карнейро со скандалом покинула «Челси» после критики со стороны бывшего наставника клуба Жозе Моуринью, который был возмущён действиями медицинского штаба во время матча первого тура чемпионата Англии со «Суонси Сити» (2:2) в сезоне-2015/16. В концовке игры Ева вышла на поле для оказания помощи полузащитнику «Челси» Эдену Азару, отняв у синих часть времени на то, чтобы вырвать победу. После той ситуации девушку отстранили от работы в клубе, а затем уволили.

«Я отклоняла предложения о возвращении в футбол. Если честно, почти год не могла смотреть футбольные матчи. Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Атлетико» в 2016 году стал единственной игрой, которую я могла посмотреть в прошлом году. Пыталась справиться с тем периодом жизни настолько хорошо, насколько могла. Для меня это было шоком. Всё происходило в то время, когда я должна была быть счастлива перед своей свадьбой, медовым месяцем и переездом в новый дом. Но в один день мне пришлось прийти домой и отказаться от всего этого», — цитирует Карнейро L'Equipe.

В июне 2016 года «Челси» объявил о достижении соглашения с Карнейро по её судебному иску, а также принёс врачу официальные извинения.

Карнейро: после ухода из «Челси» мне угрожали изнасилованием и убийством
Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
Теги
Челси Ева Карнейро Жозе Моуринью
Новости. Футбол
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