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Вратарь «Балтики» Латышонок: после матча со «Спартаком» нет сил, устал

Вратарь «Балтики» Латышонок: после матча со «Спартаком» нет сил, устал
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Голкипер калининградской «Балтики» Евгений Латышонок высказался о матче финала Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Спартаком». Вчера, 14 мая, «Балтика» обыграла «Спартак» со счётом 1:0 и вышла в Суперфинал Кубка России. Команды играли в Калининграде.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
14 мая 2024, вторник. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Андраде – 4'    

— Создаётся впечатление, что ты не показываешь эмоции.
— Я просто устал, нет сил уже. После такой игры тем более. Я проявляю эмоции. После матча со «Спартаком» в раздевалке всех поблагодарил. Всё меня поблагодарили.

— Кланялись тебе?
— Нет, это слишком (улыбается), — сказал Латышонок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Вторым участником Суперфинала Кубка России станет победитель пары ЦСКА — «Зенит». Решающий матч пройдёт 2 июня.

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