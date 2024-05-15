Вратарь «Балтики» Латышонок: после матча со «Спартаком» нет сил, устал

Голкипер калининградской «Балтики» Евгений Латышонок высказался о матче финала Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Спартаком». Вчера, 14 мая, «Балтика» обыграла «Спартак» со счётом 1:0 и вышла в Суперфинал Кубка России. Команды играли в Калининграде.

— Создаётся впечатление, что ты не показываешь эмоции.

— Я просто устал, нет сил уже. После такой игры тем более. Я проявляю эмоции. После матча со «Спартаком» в раздевалке всех поблагодарил. Всё меня поблагодарили.

— Кланялись тебе?

— Нет, это слишком (улыбается), — сказал Латышонок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Вторым участником Суперфинала Кубка России станет победитель пары ЦСКА — «Зенит». Решающий матч пройдёт 2 июня.