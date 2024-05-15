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Гендиректор «Динамо» Пивоваров: надеемся на высокую явку на игре с «Крыльями Советов»

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: надеемся на высокую явку на игре с «Крыльями Советов»
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поделился ожиданиями от предстоящего матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов».

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2024, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Ждёте аншлаг на игре с «Крыльями» в эти выходные?
— Пока рано давать прогнозы. Мы были расстроены посещаемостью на игре с «Сочи» и сейчас очень надеемся на высокую явку, турнирная ситуация к этому располагает.

— Команда идёт первой, и есть вероятность победы в РПЛ. Планируете, что будет после — мероприятия, торжества?
— Нет. Как можно? Вы что-то планировали, когда в Калининграде счёт на 90-й минуте был 2:1 в пользу соперника? — приводит слова Пивоварова «РБ Спорт».

Напомним, по состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая идущий следом «Зенит» на два очка. В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с «Крыльями Советов». Игру примет «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток арбитра раздастся в 14:00 по московскому времени. Отметим, что в последнем туре РПЛ команда Марцела Лички встретится с «Краснодаром», который на данный момент располагается на третьей строчке и отстаёт от «Динамо» на три очка.

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