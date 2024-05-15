Беллингем набрал 35 очков по системе «гол+пас» в 40 матчах за «Реал»

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем набрал 35 очков по системе «гол+пас» в 40 матчах этого сезона за «сливочных».

Напомним, в состоявшемся накануне матче 36-го тура Ли Лиги с «Алавесом» Беллингем забил один гол и сделал две результативные передачи. Теперь на счету хавбека 23 мяча и 12 ассистов в составе мадридского «Реала». К «сливочным» Джуд присоединился прошлым летом, перейдя из дортмундской «Боруссии». Действующий контракт англичанина с испанским клубом рассчитан до лета 2029 года.

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«Сливочным» в этом сезоне осталось провести ещё три матча. 19 мая мадридцы сыграют с «Вильярреалом» в рамках Ла Лиги, 25-го числа примут на домашней арене «Бетис», а 1 июня на «Уэмбли» встретятся с «Боруссией» Дортмунд в финале Лиги чемпионов.