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«МЮ» разгромил «Кристал Пэлас», Рондон забил за «Вест Бромвич»

30 сентября 2017, суббота. 18:56 Футбол

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Кристал Пэлас» в матче 7-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Уже на 3-й минуте счёт открыл Хуан Мата. На 35-й минуте Маруан Феллайни удвоил преимущество хозяев, а в начале второй половины игры оформил дубль. В концовке встречи Ромелу Лукаку закрепил победу хозяев.

В других матчах тура «Вест Бромвич Альбион» не хватило голов экс-форварда «Рубина» и «Зенита» Хосе Саломона Рондона и Джонни Эванса для победы над «Уотфордом» (2:2), «Сток Сити» одолел «Саутгемптон» (2:1), «Вест Хэм Юнайтед» победил «Суонси Сити» (1:0), а «Борнмут» сыграл вничью с «Лестер Сити» (0:0).

Турнирная таблица чемпионата Англии

Англия - Премьер-лига. 7-й тур
30 сентября 2017, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
4 : 0
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 – Мата – 3, 2:0 – Феллайни – 35, 3:0 – Феллайни – 49, 4:0 – Лукаку – 86
Англия - Премьер-лига. 7-й тур
30 сентября 2017, суббота. 17:00 МСК
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
2 : 2
Уотфорд
Уотфорд
1:0 – Рондон – 18, 2:0 – Эванс – 21, 2:1 – Дукуре – 37, 2:2 – Ришарлисон – 90+5
Англия - Премьер-лига. 7-й тур
30 сентября 2017, суббота. 17:00 МСК
Сток Сити
Сток-он-Трент
2 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 – Диуф – 40, 1:1 – Йосида – 75, 2:1 – Крауч – 85
Англия - Премьер-лига. 7-й тур
30 сентября 2017, суббота. 17:00 МСК
Борнмут
Борнмут
0 : 0
Лестер Сити
Лестер
Англия - Премьер-лига. 7-й тур
30 сентября 2017, суббота. 17:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1 : 0
Суонси Сити
Суонси
1:0 – Сахо – 90
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
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Новости. Футбол
30 сентября 2017, суббота
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