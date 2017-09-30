«МЮ» разгромил «Кристал Пэлас», Рондон забил за «Вест Бромвич»

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Кристал Пэлас» в матче 7-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
Уже на 3-й минуте счёт открыл Хуан Мата. На 35-й минуте Маруан Феллайни удвоил преимущество хозяев, а в начале второй половины игры оформил дубль. В концовке встречи Ромелу Лукаку закрепил победу хозяев.
В других матчах тура «Вест Бромвич Альбион» не хватило голов экс-форварда «Рубина» и «Зенита» Хосе Саломона Рондона и Джонни Эванса для победы над «Уотфордом» (2:2), «Сток Сити» одолел «Саутгемптон» (2:1), «Вест Хэм Юнайтед» победил «Суонси Сити» (1:0), а «Борнмут» сыграл вничью с «Лестер Сити» (0:0).