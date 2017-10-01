Клопп: разочарован матчем «Ливерпуля» с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал гостевую ничью с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1) в матче 7-го тура чемпионата Англии.
«Я разочарован, расстроен — называйте это, как хотите. «Ливерпуль» забил чудесный гол, а также создал чудесные голевые моменты. Однако мы били выше ворот, даже когда их никто не защищал. У нас было пять или шесть хороших моментов. Обычно в таких случаях один из них мы реализовывали. От «Ньюкасла», кроме гола, моментов не видел. Они воспользовались своим шансом. Не думаю, что результат справедлив. Однако нам нужно смириться с ним и продолжать двигаться дальше», — цитирует Клоппа BBC Sport.
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