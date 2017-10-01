«Реал» выиграл у «Эспаньола», отставание от «Барселоны» — семь очков

«Реал» выиграл у «Эспаньола» в матче седьмого тура испанской Примеры. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
На исходе получаса игры Криштиану Роналду сместился с фланга к центру и выдал роскошную передачу на ход Иско, который ворвался в штрафную и нанёс отличный удар низом в дальний угол под опорную ногу голкиперу. На 71-й минуте Роналду набрал скорость, стартовав от центра поля, и отдал мяч Марко Асенсио, который из левой части штрафной выполнил передачу на Иско, поразившего ворота.
«Реал» с 14 очками занимает пятое место в таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на 7 баллов. «Эспаньол» (8) — 14-й.