Женезио: очень сильно разочарован, расстроен и зол после игры с «Анже»

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио прокомментировал гостевую ничью с «Анже» (3:3) в матче 8-го тура чемпионата Франции. В этой встрече подопечные Женезио вели со счётом 3:1, но упустили победу.
«Ощущения такие же, как после матча прошлого тура с «Дижоном», который также закончился со счётом 3:3. Очень сильно разочарован, расстроен и зол. Было трудно добиться большего в гостях, чем мы сделали это за 60 минут игры, но ещё труднее было умудриться после этого не победить. Должны винить только самих себя. Даже если мы играем вдесятером, мы должны быть более бдительными и спокойными при преимуществе в два мяча», — цитирует Женезио L'Equipe.
«Лион» упустил победу над «Анже»