У Рибери диагностирован разрыв связок колена

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери прошёл медицинское обследование в связи с повреждением, которое француз получил в матче 7-го тура Бундеслиги с «Гертой» (2:2). Встреча состоялась 1 октября. Футболист получил травму на 62-й минуте и покинул поле при помощи врачей, а стадион на костылях.
Как сообщает пресс-служба «Баварии», у 34-летнего полузащитника диагностирован разрыв связок правого колена, однако операция не потребуется. Ближайшие несколько недель Рибери предстоит консервативное лечение. В зависимости от того, как будет протекать процесс выздоровления, медицинский штаб примет дальнейшие меры по реабилитации.
Рибери из-за травмы может пропустить 2-3 месяца