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ЧМ-2018 - Европа
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Игрок «Амкара» Эззатоллахи пропустит первый матч сборной Ирана на ЧМ-2018

3 октября 2017, вторник. 00:11 Футбол

ФИФА дисквалифицировала полузащитника сборной Ирана Саида Эззатоллахи на первую игру команды на чемпионате мира 2018 года, информирует пресс-служба организации.

Дисциплинарный комитет наложил двухматчевый запрет на 21-летнего Эззатоллахи за красную карточку в отборочном матче ЧМ-2018 в Сеуле 31 августа (0:0). Эззатоллахи попал ногой в голову защитника Южной Кореи Ким Мин Джея, который упал после того, как они столкнулись в воздухе.

Эззатоллахи, выступающий за «Амкар», уже пропустил матч квалификации ЧМ-2018 с Сирией.

Источник: Официальный сайт ФИФА Сообщить об ошибке
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Амкар Сборная Ирана — Футбол Саид Эззатоллахи ФИФА ЧМ-2018
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