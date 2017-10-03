Полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара пропустит два месяца

Полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара пропустит минимум два месяца из-за операции на правом колене, которая была сделана 1 октября. 24-летний футболист получил травму ещё в апреле и с тех пор восстанавливается.
Marca пишет, что тогда хавбек перенёс такую же операцию на внутреннем мениске правого колена, но, судя по всему, у игрока возникли проблемы в процессе восстановления. Ожидается, что к тренировкам с первой командой Алькантара приступит в начале 2018 года.
Всего в футболке «Барселоны» бразилец провёл 78 матчей, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.
Полузащитник «Барселоны» Рафинья перенёс операцию на колене