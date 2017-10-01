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Полузащитник «Барселоны» Рафинья перенёс операцию на правом колене

1 октября 2017, воскресенье. 19:37 Футбол

Полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара 1 октября успешно перенёс операцию на правом колене, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

24-летний футболист в новом сезоне на поле не выходил, так как продолжает восстанавливаться после травмы, полученной ещё в апреле.

Тогда хавбек перенёс такую же операцию на внутреннем мениске правого колена, но, судя по всему, у игрока возникли проблемы в процессе восстановления.

Бразильский полузащитник провёл за первую команду «Барселоны» 78 матчей во всех турнирах и забил 11 голов.

Полузащитник «Барселоны» Рафинья выбыл на четыре месяца
Источник: Официальный сайт ФК "Барселона" Сообщить об ошибке
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ФК Барселона Рафинья Алькантара Травмы — футбол
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