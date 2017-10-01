Полузащитник «Барселоны» Рафинья перенёс операцию на правом колене

Полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара 1 октября успешно перенёс операцию на правом колене, сообщает официальный сайт каталонского клуба.
24-летний футболист в новом сезоне на поле не выходил, так как продолжает восстанавливаться после травмы, полученной ещё в апреле.
Тогда хавбек перенёс такую же операцию на внутреннем мениске правого колена, но, судя по всему, у игрока возникли проблемы в процессе восстановления.
Бразильский полузащитник провёл за первую команду «Барселоны» 78 матчей во всех турнирах и забил 11 голов.
Полузащитник «Барселоны» Рафинья выбыл на четыре месяца