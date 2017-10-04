Метцельдер: Клопп – главный кандидат на работу с «Баварией»

Бывший игрок «Шальке-04», «Реала» и дортмундской «Боруссии» Кристоф Метцельдер считает наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа главным кандидатом на работу в «Баварии», которая ранее рассталась с Карло Анчелотти.
«Клопп является топ-тренером, который чудесным образом может исправить сложные отношения в клубе. Нагельсман, которого сватают в «Баварию», — выдающийся тренер, но «Бавария» — это не «Хоффенхайм». С моей точки зрения, Клопп является главным кандидатом», — цитирует Метцельдера Goal со ссылкой на Sky Germany.
Контракт 50-летнего Клоппа с «Ливерпулем» действует до лета 2022 года. Ранее сообщалось, что «Бавария» проведёт переговоры с экс-наставником «Барселоны» Луисом Энрике.
«Бавария» 4 октября проведёт переговоры с Луисом Энрике