Ройс не уверен, что продлит контракт с «Боруссией» Д

Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс не исключает, что сменит клубную прописку. Футболист в настоящее время продолжает восстанавливаться после очередной травмы.
«Есть четыре-пять зарубежных клубов, которые привлекают меня. В мае 2019 года мне будет 30 лет. Мой действующий контракт с «Боруссией» мог бы стать последним для меня с этим клубом. И это будет последняя возможность вновь попробовать что-то новое. Я должен быть настолько честным и порядочным человеком, чтобы сказать, что ещё не знаю, где окажусь», — приводит слова Ройса Bild.
Соглашение Ройса с немецким клубом рассчитано до лета 2019 года.