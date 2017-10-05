Болельщики «Зенита» признали Ивановича лучшим игроком в сентябре

Болельщики «Зенита» признали по итогам голосования лучшим футболистом сентября защитника Бранислава Ивановича. Об этом сообщил официальный сайт петербургской команды.
Сербский защитник провёл в прошлом месяце за свой клуб пять матчей, в которых отметился одним забитым мячом и сделал две результативные передачи. Второе место в рейтинге месяца занял вратарь Андрей Лунев, третье — защитник Эмануэль Маммана.
«Зенит» после 12 туров единолично лидирует в турнирной таблице Российской футбольной Премьер-Лиги, набрав 28 очков.
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