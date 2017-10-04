Иванович: единственная и, возможно, неразрешимая проблема России — расстояния

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович ответил на вопрос об изменениях в российском футболе за последние 10 лет.
«В каждом клубе есть давление, особенно в таком клубе, как «Зенит», который имеет огромные амбиции, хочет выигрывать трофеи. Многое изменилось в российском футболе за 10 лет, прежде всего инфраструктура, появились феноменальные стадионы. Люди вкладывают значительные средства. Единственная и, возможно, неразрешимая проблема России — это огромные расстояния между городами, но так и должно быть в самой большой стране мира.
В России идёт большая работа по популяризации футбола. Думаю, что ЧМ-2018 будет одним из лучших по организации, потому что они уделяют много внимания подготовке. Стадионы новые, очень красивые. Надеюсь, что все они будут готовы вовремя, а сборная Сербии попадёт на ЧМ», — сказал Иванович в интервью Rtvbn.