На Востряковском кладбище открыт памятник Сергею Шустикову

5 октября на Востряковском кладбище был открыт памятник советскому и российскому полузащитнику Сергею Шустикову, ушедшему из жизни 7 января 2016 года.
«Сегодня на Востряковском кладбище был открыт памятник Сергею Шустикову. Светлая память, Сергей Викторович!» — говорится в сообщении в официальном «твиттере» ЦСКА.
Шустиков является воспитанником школы «Торпедо» и выступал за чёрно-белых в 1988-1996 годах. Также он играл за ЦСКА, «Москву» и сантандерский «Расинг». В качестве тренера Шустиков работал в «Москве», а также в «Крыльях Советов», ЦСКА и «Солярисе». Причиной смерти стал сердечный приступ.
Фотографию можно посмотреть в официальном «твиттере» ЦСКА.
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