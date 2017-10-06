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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Луческу: считаю, что не заслужил наказания от ФИФА

6 октября 2017, пятница. 00:56 Футбол

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу прокомментировал решение ФИФА о его дисквалификации на один матч за поведение в гостевой встрече отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Украиной (0:2).

Румынский специалист пытался показать видеоповторы спорных моментов матча с Украиной со своего телефона арбитрам встречи. В ФИФА такое поведение Луческу расценили как преследование судейской бригады, за что специалиста наказали дисквалификацией на один матч.

«Я должен уважать это решение ФИФА, однако хотел бы выслушать доводы со стороны организации. Я заслужил этого со своим 50-летним опытом в европейском футболе. Считаю, что не заслуживал наказания, однако с этим ничего не поделаешь», — цитирует Луческу Goal.

Луческу не сможет присутствовать на тренерском мостике в домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Исландии, который состоится 6 октября.

Луческу: лучше бы матч Турции с Украиной судил Кошшои
Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Исландии — Футбол Сборная Турции — Футбол Сборная Украины — Футбол Мирча Луческу ФИФА Футбольное судейство
Новости. Чемпионат мира 2018
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