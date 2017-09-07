Луческу: лучше бы матч Турции с Украиной судил Кошшои

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу вновь затронул тему судейства. Румынский специалист остался недоволен работой главного арбитра матча с Украиной (0:2) Давида Фернандеса Борбалана, однако похвалил его коллегу Виктора Кошшои, который обслуживал противостояние Турции с Хорватией (1:0) в отборе на ЧМ-2018.
«Кошшои – хороший арбитр. Я бы предпочёл, чтобы он судил матч с Украиной в Харькове. Хорваты просили пенальти, но рефери принял верное решение и не назначил его. Он контролировал игру и был беспристрастен. Но я не могу сказать того же про матч с Украиной, где сопернику засчитали гол из офсайда, а второй гол после того, как мяч покинул пределы поля», — цитирует Луческу Fanatik.ro.
Луческу: арбитры матча Украина — Турция намеренно ошиблись не в нашу пользу