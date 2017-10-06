Роналдо не включил в свою символическую сборную Криштиану Роналду

Один из величайших футболистов в истории мирового футбола бразилец Роналдо составил свою символическую сборную, в которой не нашлось место нападающему «Реала» Криштиану Роналду. При этом двукратный чемпион мира включил в свою команду форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
В команде мечты по версии Зубастика оказались: Джанлуиджи Буффон, Роберто Карлос, Паоло Мальдини, Фабио Каннаваро, Кафу, Зинедин Зидан, Андреа Пирло, Диего Марадона, Лионель Месси, Пеле и сам Роналдо. Посмотреть состав символической сборной по версии Роналдо можно в «инстаграме» esporteinterativo.
Дешам включил Яшина в символическую сборную чемпионатов Европы