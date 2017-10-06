Криушенко: слова Глеба? Александр не работал тренером. Судить со стороны просто

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал высказывания полузащитника Александра Глеба, который раскритиковал национальную команду.
36-летний футболист, в частности, заявил, что нынешняя сборная Беларуси — наиболее слабая за последние 10-15 лет.
«Александр не работал тренером. Судить со стороны просто. Он один из сильнейших белорусских игроков за всю историю, но чтобы рассуждать, нужно находиться в команде», — заявил наставник национальной сборной, слова которого приводит издание «Прессбол».
Глеб: сейчас у сборной Беларуси какое-то сплошное безволие, бесхарактерность