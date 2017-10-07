Брозович не поможет Хорватии в матче с Украиной, участие Манджукича под вопросом

Нападающий «Ювентуса» и сборной Хорватии Марио Манджукич может пропустить последний матч группового квалификационного раунда ЧМ-2018 с Украиной, а вот полузащитник Марсело Брозович точно не сыграет. Об этом говорится на официальном сайте хорватского футбольного союза.
Накануне Манджукич отыграл 86 минут в матче с Финляндией (1:1). После игры у нападающего были выявлены проблемы с лодыжкой. До встречи с Украиной хорват будет тренироваться по специальной программе. Медицинский персонал попытается поставить игрока на ноги перед решающим матчем группового этапа.
Хорватии в матче с Украиной точно не поможет Марсело Брозоич, который был заменён на 54-й минуте. У полузащитника «Интера» выявлены мышечные проблемы.
Матч Украина – Хорватия состоится 9 октября