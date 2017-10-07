Дубль Поповича помог «Оренбургу» разгромить «Тюмень»

В матче 17-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» принимал на своём поле «Тюмень». Встреча проходила на стадионе «Газовик» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:0.
В составе победителей дубль оформил словенский полузащитник Денис Попович, а ещё один гол забил хавбек Артём Попов. Таким образом, оренбургская команда одержала свою третью подряд победу в ФНЛ.
«Оренбург» набрал 32 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице ФНЛ, «Тюмень» (15) располагается на 17-й строчке.