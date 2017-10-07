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Дубль Поповича помог «Оренбургу» разгромить «Тюмень»

7 октября 2017, суббота. 16:51 Футбол

В матче 17-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» принимал на своём поле «Тюмень». Встреча проходила на стадионе «Газовик» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей дубль оформил словенский полузащитник Денис Попович, а ещё один гол забил хавбек Артём Попов. Таким образом, оренбургская команда одержала свою третью подряд победу в ФНЛ.

«Оренбург» набрал 32 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице ФНЛ, «Тюмень» (15) располагается на 17-й строчке.

ФНЛ - Первый дивизион. 17-й тур
07 октября 2017, суббота. 15:00 МСК
Оренбург
Оренбург
3 : 0
Тюмень
Тюмень
1:0 – Попович – 9, 2:0 – Попов – 22, 3:0 – Попович – 41 (пен)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Оренбург ФК Тюмень
Новости. Футбол
7 октября 2017, суббота
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