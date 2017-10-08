Вида: должны признать, что у сборной Хорватии не всё в порядке

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида прокомментировал ничью с Финляндией (1:1) в квалификации ЧМ-2018 и поделился ожиданиями от игры с Украиной (9 октября) в последнем туре группового этапа.
«До 60-й минуты мы всё контролировали и атаковали. Не знаю, почему мы отошли назад и отдали им инициативу. Трудно что-то говорить, но мы должны признать, что у нас не всё в порядке. Попробуем проанализировать ошибки и учесть их в следующем матче.
В Киеве будет наш последний матч. По крайней мере, мы выложимся в нём полностью», — цитирует Виду Sport Arena.
Для продолжения борьбы за попадание в финальную часть ЧМ-2018 украинцам обязательно нужно побеждать хорватов, тем же будет достаточно ничьей.
Турнирное положение в группе I за один тур до конца: 1. Исландия – 19 очков; 2. Хорватия – 17; 3. Украина – 17; 4. Турция – 14; 5. Финляндия – 8; 6. Косово – 1.