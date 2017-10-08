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Джан: никогда не видел такого талантливого игрока, как Коутиньо

8 октября 2017, воскресенье. 15:10 Футбол

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан назвал партнёра по команде Филиппе Коутиньо самым талантливым футболистом, которого он видел по ходу своей карьеры.

«Я никогда не видел такого талантливого игрока, как Филиппе Коутиньо, у него есть всё необходимое. Он просто восхитительно умеет обращаться с мячом, против него очень сложно играть. Коутиньо может забивать голы, у него отлично поставленный удар, а его дриблинг — это нечто, он способен сделать с мячом всё, что пожелает», — цитирует Джана официальный сайт «Ливерпуля».

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Источник: Официальный сайт ФК "Ливерпуль" Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль Филиппе Коутиньо Эмре Джан
Новости. Футбол
8 октября 2017, воскресенье
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