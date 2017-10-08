Сборная России прибыла в Казань после контрольного матча с командой Южной Кореи (4:2), который прошёл вчера, 7 октября. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
10 октября россияне в Казани встретятся со сборной Ирана. Игра пройдёт на «Казань-Арене», начало запланировано на 19:00 по московскому времени.
В действующем рейтинге ФИФА сборная России занимает 64-е место, а команда Ирана находится на 25-й строчке.
Видео доступно на официальной странице сборной России в социальной сети «Твиттер».