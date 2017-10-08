Федерация футбола Грузии извинилась перед Уэльсом за сорванный гимн

Федерация футбола Грузии принесла извинения коллегам из Уэльса за приостановку исполнения валлийского гимна перед матчем отборочного турнира ЧМ-2018 между национальными сборными, который состоялся в Тбилиси 6 октября. Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Инцидент вызвал недовольство болельщиков сборной Уэльса, которые в социальных сетях обвинили принимающую сторону в неуважении.
«Федерация футбола Грузии хотела бы искренне извиниться перед сборной Уэльса и её болельщиками, а также перед футбольной ассоциацией страны за техническую неполадку, которая возникла при исполнении валлийского национального гимна перед матчем», — приводит слова из заявления Федерации футбола Грузии WalesOnline.
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